Sventrano bancomat con un escavatore: arrestato 48enne, ricercati altri due complici

I Carabinieri hanno arrestato un 48enne, accusato di furto aggravato e continuato in concorso con altre due persone da indentificare per il colpo ai danni di un bancomat di un istituto di credito di Bernalda, in provincia di Matera: il 4 novembre scorso, infatti, sportello era stato sventrato con un escavatore e poi recuperato ad Acquaviva delle Fonti, nel Barese. All'interno vi erano circa 30 mila euro. I Carabinieri del Comando della città dei Sassi hanno eseguito l'ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal gip Angelo Onorati su richiesta del pm Rosanna De Fraia.