In azione con l'escavatore per rubare il bancomat: furto sventato nella notte grazie alla segnalazione dei residenti

Sventato durante la notte il furto di un bancomat a Santeramo, anche grazie al prezioso aiuto dei residenti del comune nel Barese. Una decina di abitanti, infatti, hanno segnalato alla Stazione dei carabinieri l'escavatore in azione nella filiare della Banca Bper in via Matera, utilizzato dai malviventi per asportare il bancomat con il denaro. Immediato l’intervento dei militari, alla cui vista i ladri si sono dati alla fuga a bordo di un'Alfa Romeo Giulietta di colore rosso.

Oltre all’escavatore cingolato abbandonato in loco, sono stati rinvenuti un furgone Iveco Daily cassonato. Nelle vicinanze, messo di traverso sull’incrocio al fine di impedire l’intervento delle forze dell'ordine, anche un autocarro Fiat Iveco Magirus con agganciato un rimorchio per trasporto macchine operatrici, tutti mezzi, questi, privati delle targhe. Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di accertare che questi mezzi erano stati tutti rubati a Ginosa, nel Tarantino, a inizio marzo. Ingenti sono stati i danni provocati alla struttura. Le indagini proseguono attraverso numerose tracce lasciate dai criminali.

