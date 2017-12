Forza ingresso del bar in stazione centrale e 'ripulisce' la cassa: arrestato 24enne

Un 24enne originario della provincia di Napoli, con precedenti, è stato arrestato da agenti della Polizia Ferroviaria per furto aggravato: il giovane avrebbe forzato la porta d'ingresso di un bar sul primo marciapiede della stazione di Bari Centrale entrando nel locale e portando via numerosi 'cilindretti' di monete dalla cassa per un valore di circa 275 euro. Gli agenti lo hanno subito notato, bloccandolo. La refurtiva è stata quindi restituita ai referenti del bar.