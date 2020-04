Furto notturno nel bar a Poggiofranco, ladro sorpreso dalla polizia: in manette 31enne barese

I divieti del lockdown non l'hanno fermato, e anzi approfittando della tarda ora e dell'assenza di persone in giro, si è introdotto in un bar in via Mauro Amoruso, al quartiere Poggiofranco, per compiere un furto. Il ladro, però, non aveva calcolato la presenza di una Volante che, di passaggio nella zona, si è accorta di quello che stava accadendo.

L'uomo, un 31enne barese, aveva infatti manomesso la saracinesca e dopo aver creato un varco di accesso tra vetrata e serranda, è riuscito ad entrare nell’esercizio commerciale ed arraffare quanto c’era nel registratore di cassa. I poliziotti della volante di passaggio, durante il controllo del territorio, hanno immediatamente notato dall’esterno l’anomalia nella serranda e hanno effettuato un controllo, scorgendo quindi all’interno il malvivente in azione. Il tentativo di fuga del 31enne dallo stesso varco da cui era entrato è stato presto vanificato dagli agenti che lo hanno bloccato e presto rinvenuto quanto sottratto all’interno, lo hanno quindi tratto in arresto per furto aggravato e sanzionato per la violazione imposta dal DPCM relativo al lockdown.

Il 31enne è stato messo a disposizione dell’autorità Giudiziaria per il giudizio direttissimo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(foto di repertorio)