Rubano liquori, cosmetici e bomboniere: bloccata coppia di baresi in trasferta a Brindisi

Due baresi sono stati bloccati in trasferta a Brindisi, sorpresi dai Carabinieri nel centro commerciale 'Ipercoop' dopo aver nascosto tra i vestiti alcuni prodotti alimentari: in manette sono così finite due persone di 45 e 23 anni, accusate di furto aggravato. I due sono stati bloccati in prossimità delle casse dal personale della struttura che poi ha provveduto ad allertare l'Arma. I militari dopo aver sequestrato i prodotti, hanno perquisito anche la Fiat Punto con cui la coppia era giunta a Brindisi dal capoluogo pugliese: all'interno vi erano bottiglie di liquori e prodotti di cosmesi, rubati in precedenza dal supermercato 'Eurospin' della città messapica, nonché numerosi oggetti trafugati da un negozio di bomboniere. La refurtiva, del valore di circa 1200 euro, è stata restituita ai legittimi proprietari.