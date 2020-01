Ruba bici elettrica in un condominio del centro: 36enne incastrato dalle telecamere

Aveva rubato una bici elettrica del valore di circa 1300 euro, introducendosi in un locale condominiale comune, nel centro cittadino. Le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti in zona, però, hanno permesso alla polizia di risalire al responsabile, un 36enne con precedenti di polizia.

Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata in Questura da un avvocato barese, che aveva subito un furto. Rintracciato dagli agenti nella zona in cui alcuni giorni prima era stato commesso il furto, l’uomo, avendo intuito di essere stato riconosciuto, ha deciso di collaborare. Il 36enne ha riconosciuto le proprie responsabilità e ha condotto i poliziotti nel luogo ove era custodita la bicicletta che, successivamente, è stata restituita al legittimo proprietario. Il 36enne è stato denunciato per furto.



(foto di repertorio)