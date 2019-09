Gli rubano la bici nei pressi della stazione, lancia appello sulla bacheca del sindaco

Subisce il furto della bici in via Caduti di via Fani, nei pressi della stazione, e denuncia l'accaduto sulla pagina del sindaco Decaro, chiedendo aiuto anche per visionare i contenuti della telecamera posizionata a poca distanza dal luogo in cui si è verificato l'episodio.

"Oggi, alle ore 13.00 circa, hanno rubato questa mia bicicletta in caduti di via Fani, di fronte all'ASL di stazione, chiusa con una catena e un lucchetto con la combinazione di 4 numeri...", racconta l'uomo postando una sua foto in sella alla bici. "Signor Sindaco - commenta ancora l'uomo con amarezza - non bastano le piste ciclabili". Poi la richiesta di aiuto per cercare di risalire ai responsabili: Chi controlla la telecamera all'angolo tra via Melo da Bari e via caduti di via Fani a 15 metri dal luogo del furto? Perchè la polizia ferroviaria ha rifiutato la mia denuncia e mi ha mandato ai carabinieri di via Tanzi dove alle 14 ho esposto denuncia".