Ruba una bici in centro, viene scoperto e aggredisce il proprietario con un bastone: in manette 32enne

È finito in manette a Bari un 32enne tunisino, Feker Jarray, accusato di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Si era introdotto ieri in un garage condominiale in centro, per rubare una city bike, poi trasportata a braccio. Quando lo ha avvistato il proprietario della bici, ha prima cercato di fuggire, per poi aggredirlo con un bastone di ferro. Al termine della colluttazione è stato poi bloccato, anche grazie all'aiuto di una Volante della polizia intervenuta in zona.

Il 32enne durante il trasporto in Questura ha poi opposto resistenza e tentato un'improbabile fuga, scalciando e provando invano a danneggiare l'abitacolo della vettura. Al momento si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa del giudizio direttissimo previsto in giornata.