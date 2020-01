Furto di bici in stazione, responsabile incastrato dalle telecamere di videosorveglianza: nei guai 50enne

Denunciato per furto un 50enne di Bari, ritenuto responsabile di aver rubato una bicicletta a una donna nei pressi della stazione di Bari. Dopo la denuncia sono subito scattate le indagini dei militari dell'Esercito di stanza in piazza Moro, dei carabinieri e della polizia ferroviaria, che in poco tempo sono riusciti a risalire all'autore del furto.

Dopo aver ricevuto indicazioni, gli agenti della Polfer hanno subito capito chi potesse essere l'autore del furto, poi di fatto riconosciuto anche dalla donna che ha visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza. L’uomo, dopo il furto, ha assicurato con un lucchetto la sua bicicletta unitamente a quella rubata in un angolo della piazza, lasciando su di essa degli incartamenti a lui intestati, non lasciando dubbi sulla sua responsabilità.