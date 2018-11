S'intrufola nella clinica Mater Dei e ruba borsa con carte bancomat ad infermiera: arrestato pluripregiudicato

Un pluripregiudicato 28enne è stato arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato non lontano dalla clinica Mater Dei di Bari: da lì, poco prima. aveva sottratto un portafogli dalla borsa di un'infermiera. Nel borsello vi erano bancomat ed una carta di credito con tanto di codici pin annotati su un bigliettino, nonché denato contante. Il giovane era stato notato da alcuni Carabinieri in borghese e quindi seguito discretamente fino a uno sportello bancomat di viale Einaudi.

I militari lo hanno bloccato proprio mentre cercava di digitare il codice per prelevare. Gli acertamenti hanno consentito di risalire immediatamente alla proprietaria delle carte: la deonna aveva lasciato la propria borsa in una stanza il cui accesso era proibito al pubblico. Il 28enne è stato quindi arrestato per furto aggravato ed uso indebito di carte di credito: attualmente è ai domiciliari in attesa di giudizio.