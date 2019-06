Dopo il bagno a Pane e Pomodoro, la brutta sorpresa: "Sparita la borsetta con soldi e cellulare"

Pensavano di godersi una tranquilla mattinata di mare a Pane e Pomodoro, ma appena si allontanano dal bagnasciuga per un bagno in mare, vengono derubati. A raccontare a BariToday la disavventura avvenuta ieri mattina sul lido comunale barese, sono un 22 e una 18enne, fratello e sorella, di Modugno, che erano in spiaggia insieme a un gruppo di amici.

Quando intorno alle 13 la calura inizia a farsi intensa, si allontanano verso l'acqua, salvo poi scoprire al ritorno che la borsetta della 18enne era sparita, con all'interno 120 euro, documenti d'identità e un cellulare. Accortasi di quanto accaduto, la ragazza ha un mancamento e viene chiamata l'ambulanza del 118 per prestarle soccorso. "A quel punto intervengono anche i carabinieri e formalizziamo denuncia - racconta Nicola - poi dopo circa mezzora abbiamo ritrovato la borsa in un cespuglio contenente solo i miei documenti". I ladri si erano insomma involati con il denaro e lo smartphone. Fortunatamente, invece, nessun danno fisico per la 18enne, che si è ripresa dopo la somministrazione di un tranquillante.

E mentre le Forze dell'ordine sono al lavoro per identificare i responsabili, lanciano un appello: "Serve più sicurezza e controlli su un lido cittadino. È inammissibile che avvengano questi furti".