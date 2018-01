Rubano caffè solubile e fuggono dal supermercato: due arresti in centro

Quattro persone sono state arrestate dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari nell'ambito di diversi controlli a contrasto di furti e spaccio di stupefacenti. Nel corso del primo intervento, ieri sera, in via Piccinni, una pattuglia è intervenuta nel supermercato 'Sigma' di via Piccinni: in manette sono finiti due cittadini georgiani di 42 e 32 anni, accusati in concorso di rapina impropria. Secondo i militari, avrebbero occultato all'interno di una borsa 6 confezioni di caffè solubile, per poi oltrepassare la barriera cassa e aggredire la cassiera che avrebbe subito "uno stato ansioso" diagnosticato da alcuni medici che l'hanno soccorsa. I militari hanno bloccato i due poco dopo, recuperando anche la refurtiva.

Spaccio di droga, intervento a Carrassi

Nel corso di un'altro controllo, i Carabinieri hanno arrestato un 27enne e un 29enne nel quartiere Carrassi, sorpresi mentre consegnavano 9 grammi di marijuana a un coetaneo, segnalato come assuntore. I militari hanno recuperato anche 12 grammi di hashish e 140 euro, il tutto sequestrato. I due si trovano agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.