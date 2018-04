Rubano attrezzi in cantiere edile, bloccati dopo tentativo di fuga: due giovani in manette

I Carabinieri hanno arrestato due giovani pregiudicati di Altamura, rispettivamente di 21 e 20 anni, sorpresi a rubare alcuni attrezzi di lavoro in un cantiere edile nel quale si erano introdotti in precedenza. I due, alla vista dei militari, hanno tentato una fuga per i dintorni della struttura ma sono stati raggiunti prontamente dalle Forze dell'Ordine. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al responsabile del cantiere. I giovani, accusati di furto aggravato in concorso, sono finiti ai domiciliari.