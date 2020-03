Sorpresi all'alba a 'svuotare' una cantinola: sventato furto a Losetto, due arresti

Finiscono agli arresti un 32enne e un 41enne, entrambi georgiani, accusati di furto aggravato in concorso e possesso di attrezzi da scasso. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari li hanno fermati alle 5 di mattina a Loseto, nel capoluogo, in via Gabrielli, in seguito a una segnalazione al 112.

Arrivati sul posto li hanno sorpresi mentre stavano tentando di nascondersi in un sottoscala adiacente ad una cantinola la cui porta era stata forzata. L’immediata perquisizione personale ha consentito di rinvenire sul 32enne il cilindretto della serratura della porta della cantinola che era stato appena asportato, mentre sulla persona del 41enne attrezzi da scasso ed una torcia. Il tutto è stato posto sotto sequestro. Su disposizione della competente autorità giudiziaria, sono stati portati in carcere in attesa di giudizio.