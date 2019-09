Svaligiano appartamento di un'anziana, scatta l'inseguimento per le vie di Carrassi: presi due giovani

Due baresi di 24 e 28 anni sono stati arrestati dai Carabinieri dopo aver svaligiato un appartamento di una signora 84enne in via Concilio Vaticano II, nel quartiere Poggiofranco: i giovani, notati da alcuni Carabinieri in borghese per le vie del quartiere Carrassi, erano appena usciti dall'edificio con la refurtiva: di lì è scattato un inseguimento a piedi, nel quale uno dei Carabinieri ha anche esploso un colpo di pistola a colpo intimidatorio.

I due sono stati quindi arrestati e condotti in carcere accusati di furto in abitazione aggravato in concorso. La refurtiva, composta da monili in oro,m anelli, catenine e un orologio, è stata restituita alla pensionata.