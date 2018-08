Tenta furto in un'abitazione vuota per le vacanze: minorenne scoperto sotto il letto e arrestato

Aveva dapprima forzato l'ingresso di un'abitazione vuota poiché i proprietari erano fuori per le vacanze, quindi, i Carabinieri lo hanno trovato sotto uno dei letti. I militari hanno così arrestato, in flagranza di reato, un minorenne di Terlizzi, accusato di furto aggravato in abitazione. Il giovane è stato trovato in possesso di alcuni monili e di un tablet prelevati all'interno della casa. Gli inquirenti stanno verificando se abbia agito anche nei giorni scorsi a Terlizzi, nei quali sono stati registrati altri furti con modalità simile. Il ragazzo si era allontanato dopo essere stato già affidato ad una comunità di recupero nella provincia di Bari. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere 'Fornelli' di Bari.