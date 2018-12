Tentano di scassinare serrature per ripulire appartamenti: due uomini arrestati, complici in fuga

Un 39enne ed un 26enne sono stati arrestati dai Carabinieri poiché accusati di far parte di un gruppo ritenuto responsabile di tentati furti nelle abitazioni di Palo del Colle: l'ordinanza è stata emessa dal gip del tribunale di Bari su richiesta della Procura della Repubblica: i due dovranno rispondere di tentato furto aggravato in concorso. Contestati almeno due episodi: il primo risale lo scorso 13 aprile quando 5 persone travisate, tra cui i due arrestati, fecero irruzione in una casa approfittando dell'assenza dell'anziana proprietaria. L'arrivo della donna non permise ai malfattori di completare il furto, fuggendo via ripresi dalle telecamere di sorveglianza della zona.

Il secondo episodio avvenne 4 giorni dopo, all'ingresso di un condominio di via Veneto: stavolta il gruppo avrebbe tentato di forzare la porta d'ingresso mentre all'interno vi erano i proprietari, insospettiti dai rumori della serratura. I militari, giunti sul posto, confrontarono i video delle telecamere della zona, riuscendo a rintracciare i due, bloccati oggi e condotti in carcere. In corso le ricerche per risalire agli altri componenti della banda.