Tagliano 400 kg di cavi, ma non fanno i conti con i carabinieri: irruzione nel capannone, fuga e un arresto

E' stato sorpreso dai Carabinieri mentre, all'interno della sede dismessa dell'ex Manifattura Tabacchi nella zona industriale di Bari-Modugno, tagliava cavi e materiale ferroso assieme a un complice riuscito a fuggire: i Carabinieri hanno bloccato un 47enne, finito agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Nel corso di alcuni controlli, una pattuglia dell'Arma è transitata su via Philips, attirata da rimori provenienti dall'edificio dell'ex Manifattura. All'interno, due persone stavano tagliando e accatastando canalette porta cavi in acciaio, scossaline in lamiera zincata, ringhiere e altro materiale ferroso per complessivi 400 kg. I due hanno tentato una disperata fuga, riuscita per uno dei malfattori. L'altro è stato immediatamente catturato.

I militari hanno recuperato i 400 kg di materiale ferroso, sequestrando una smerigliatrice e un gruppo elettrogeno. In corso le ricerche del complice del 47enne.

