Rubano piastre per capelli nel centro commerciale: quattro in manette a Casamassima

Dopo aver manomesso i dispositivi antitaccheggio, si erano impossessati di alcune piastre per capelli e si stavano avviando verso l''uscita senza acquisti', per dileguarsi. Il loro atteggiamento ha però insospettito gli addetti alla sicurezza, che li hanno bloccati allertando i carabinieri.

Così sono finiti in manette, nel centro commerciale Auchan di Casamassima, quattro persone, residenti a Mottola: una donna, sua figlia e il fidanzato, e un'amica dei tre. Sottoposti a controlli dai carabinieri, i quattro sono stati trovati in possesso di materiale per un valore complessivo pari a circa 380 euro. La refurtiva è stata subito restituita agli aventi diritto. I quattro, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, dovendo rispondere di furto aggravato in concorso.