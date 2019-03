Ladri entrano nel Centro Anspi di Bari Vecchia: "Rubate anche le merendine per i bambini"

Ignoti hanno fatto irruzione la notte scorsa nel Centro Anspi Santa Annunziata di Bari Vecchia, rubando merendine per i ragazzi che frequentano la struttura. L'annuncio del deprecabile gesto è stato effettuato dagli operatori del centro attraverso Facebook: "Episodi del genere ci fanno capire che anche un’attività onesta come la nostra può infastidire chi vive nell’illegalità. Ovviamente il danno che ci hanno provocato è più che altro morale, ma fa male pensare che ci sia gente capace di rubare persino torte e patatine ai bambini". I ladri si sono intrufolati nel centro, portando via, soprattutto, materiale utilizzanto per i laboratori.

Ennesimo episodio ai danni della struttura

La struttura, secondo quanto spiegano gli operatori sul social network, sarebbe stata presa di mira già in passato con furti e altri episodi siili: "Ad ogni modo ci teniamo a chiarire che non arretreremo di un solo passo, anzi, andremo avanti con ancora più forza" concludono gli addetti del Centro Anspi.