Rubano plafoniere e pezzi di metallo da centro commerciale abbandonato: due persone in manette

Due persone sono arrestate arrestate dalla Polizia in via Milella, a Bari, mentre scardinavano alcune plafoniere in alluminio e scaffalature in metallo presenti in un centro commerciale dispesso. Gli agenti delle Volanti, dopo aver bloccato i malviventi, hanno notato altri tubi zincati nelle vicinanze di un furgone, pronti per essere caricati all'interno del veicolo. In due sono stati quindi condotti agli arresti domiciliari.