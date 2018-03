Rubano cosmetici e cibo nel centro commerciale: prese due casalinghe

Si erano impossessate di cosmetici, prodotti per l'igiene personale e alimenti non di prima necessità, per un valore complessivo di circa 300 euro, e stavano cercando di superare le barriere antitaccheggio, quando sono state sorprese e bloccate da personale della vigilanza interna.

Ad essere poi arrestate dai carabinieri, giovedì sera nel Centro Commerciale Ipercoop di via Santa Caterina, sono state due casalinghe baresi di 28 e 64 anni, accusate di furto aggravato in concorso. I militari, giunti sul posto, hanno recuperato la refurtiva, nascosta nelle borse delle due donne, arrestate.