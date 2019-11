Rubata la civetta Edvige nel reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico: "Proteggeva i bambini ricoverati"

Un gesto senza senso, buono solo a creare tristezza tra gli operatori e i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari: qualcuno ha rubato la Civetta Edvige, realizzata dalle mani sapienti dell'artista Arianna Gambaccini. Edvige era diventata un simbolo di protezione per tutti, non solo per i bimbi ricoverati.

Lo stato d'animo del personale è racchiuso in uno stato pubblicato sulla pagina Fb di Apleti Onlus: "Harry Potter ed i Doni della morte...nel 1997 - scrivono -, Edvige è stata uccisa, da un Anatema che Uccide chi avrebbe dovuto colpire Harry, durante lo scontro aereo avvenuto sopra Little Whinging. Dopo il tremendo lampo verde, la civetta stridette e cadde sul fondo della sua gabbia, restando immobile come un giocattolo. Uccisa da chi ha il male nel cuore e nella mente... 5 Novembre 2019....Ambulatorio di U.O.C.Pediatrica del Policlinico di Bari...la storia si ripete...Edvige è sparita...così.. Verrebbe di lanciare un IMPERIO - aggiungono citando le magie di Potter -, un CRUCIO, un SEPTUM SEMPRA verso chi, senza pudore, l'ha sottratta ai nostri bimbi. AVADA KEDAVRA???no...Harry non l'ha mai usata...e non lo facciamo nenache noi...tanto alla fine Harry VINCE!"