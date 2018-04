Rubano cosmetici dagli scaffali di un supermercato: denunciate tre persone

Erano stati sorpresi a rubare cosmetici all'interno del supermercato Conad del centro commerciale Conforama di Fasano. E' scattata così la denuncia per tre incensurati - un 26enne, un 46enne e un 22enne - residenti nella provincia di Bari. I tre 'mano lesta' avevano agguantato prodotti per un valore totale di 285 euro, per poi nasconderli nei loro zainetti, sperando di non essere scoperti.

Così non è stato: la refurtiva è stata recuperata e i tre sono stati denunciati in stato di libertà ai carabinieri.