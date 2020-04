Spaccano con un mattone distributore di cannabis legale sull'estramurale Capruzzi: rubate 100 buste

Ignoti hanno spaccato il distributore di un negozio di cannabis legale in via Capruzzi a Bari rubando parte della merce in vendita. L'episodio, denunciato dai titolari, si è verificato ieri pomeriggio: erano passate da poco le 18.30 quando due persone, immortalate dalle telecamere di sicurezza del punto vendita, si sono avvicinate per 'sondare la situazione'. Uno dei due, con un mattone, ha poi sfondato il doppio vetro del distributore e un'ulteriore protezione in plexiglas.

A quel punto è scattato l'allarme: i due sono fuggiti per poi ripresentarsi alcuni minuti dop, portando via 100 buste da 1, 2 e 3 grammi, per un valore complessivo di 800 euro. Il distributore era stato riattivato nella giornata di ieri dopo una risposta positiva da parte delle autorità. Sull'accaduto indaga la Polizia.