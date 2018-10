Colpo notturno al distributore: svuotano le colonnine del self-service, fermati bitontini in trasferta

Dalla provincia di Bari al Salento per svaligiare le colonnine del self-service di una stazione di servizio. Non tutto però è andato secondo i piani della banda: due dei suoi componenti, infatti, sono stati fermati dalla polizia subito dopo il colpo in un distributore di benzina sulla provinciale che collega Taurisano a Casarano.

In manette, con l'accusa di furto aggravato, sono finiti Pasquale Brilli di 59 anni e Gaetano Salierno di 66, entrambi di Bitonto. Come riporta LeccePrima, il gruppo, dopo aver raggiunto il piazzale, avrebbe danneggiato le colonnine del self-service, riuscendo ad impossessarsi di una parte delle banconote. Il sistema di allarme però si è immediatamente attivato e i poliziotti, giunti sul posto, sono riusciti a fermare i due componenti della banda, mentre altri tre complici - comunque immortalati dalle telecamere del sistema di videosorveglianza - sono riusciti a fuggire.

I due fermati sono stati trovati in possesso di oltre 500 euro, ritenuti parte del bottino, mentre la perquisizione effettuata all’interno del veicolo ha permesso di rinvenire una tronchesina, una chiave a pappagallo, due torce, un telefono cellulare, una batteria per ricetrasmittente e tre guanti in lattice. Tutti arnesi poi sottoposti a sequestro. Le indagini proseguono per risalire all'identità dei tre complici.

