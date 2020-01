Vanno a fare la spesa, ma il marito nasconde confezioni di formaggio nel 'body elastico': arrestati

Finisce in manette per furto a Turi, una coppia di cittadini rumeni, marito e moglie. I due 24enni, in trasferta da Taranto, sono entrati in un supermercato del centro per fare la spesa come una normale giovane coppia. Mentre nel carrello finivano però beni da pochi euro, sotto un “body intimo da donna” elasticizzato che l’uomo indossava, venivano nascosti altri prodotti. Mentre stavano per pagare, però, gli impiegati - insospettiti dal loro comportamento - hanno chiamato i carabinieri, che li hanno bloccati mentre erano ancora nel supermercato.

Si è così scoperto che l'uomo nascondeva 13 confezioni di formaggio sotto il giaccone, per un valore di 90 euro, merce poi restituita ai titolari. I due, accusati di furto aggravato, sono agli arresto domiciliari in attesa di giudizio.