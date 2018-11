Svaligiavano appartamenti in diverse città pugliesi: due ricercati, preso 40enne in piazza Moro

La Squadra Mobile di Bari ha arrestato un 40enne di oririgini georgiane, accusato di aver messo a segno furti in appartamenti in Puglia: gli agenti lo hanno rintracciato in piazza Moro mentre era con altri connazionali. Due altri georgiani, ritenuti componenti della banda, sono attualmente ricercati. Gli inquirenti contestano loro quattro episodi in altrettante città della Puglia. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati diversi attrezzi da scasso.