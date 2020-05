Furto con spaccata in via Carulli: assaltata gioielleria, malviventi via con il bottino

Hanno infranto la porta di ingresso della gioielleria, arraffando preziosi per un valore ancora in corso di quantificazione, per poi dileguarsi. Colpo questa notte in pieno centro a Bari: nel mirino dei malviventi la gioielleria 'Oroshop Sinesi' in via Carulli. Sul posto sono giunti gli agenti delle Volanti e della Polizia scientifica, che indagano per risalire ai malviventi. Un'amara ripartenza per i proprietari dell'attività, che questa mattina avrebbe riaperto al pubblico dopo il lockdown.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.