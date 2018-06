Furto al Grande Albergo delle Nazioni, rubati gioielli per 36mila euro a turista cinese: indagini a tutto campo

Ignoti hanno portato via, ad una turista cinese nel Grande Albergo delle Nazioni di Bari, gioielli e preziosi per un valore di 36mila euro. L'episodio è al vaglio della Polizia: avviate le indagini ed eseguiti i primi rilievi. La turista, residente in Australia e in vacanza a Bari con il compagno di origini lucane, ha denunciato tutto agli agenti. I gioielli sarebbero stati asportati da una delle valigie dei viaggiatori. La coppia aveva fatto check-out lo scorso 21 giugno lasciando i bagagli alla reception e allontanandosi momentaneamente per il pranzo.

Rubati braccialetti, anelli e un orologio con diamanti

I bagagli, secondo quanto rilevato dalla Polizia, sarebbero stato collocato in un altro ambiente di più facile accesso per chiunque, anziché nella stanza adibita a deposito valigie, poichè non vi sarebbe stato posto. Nel riprenderlli, i turisti notano che una delle borse aveva dei graffi e all'interno era sparito un cofanetto contenente due anelli, due braccialetti in oro rosa di Hermes e un orologio con diamantini Zenith, acquistati nei giorni precedenti a Londra e Parigi, Immediatamente è stata contattata la Polizia. I turisti, attualmente in Puglia, intenderebbero procedere, tramite un avvocato barese, anche nei confronti dell'hotel, per possibile omessa vigilanza.