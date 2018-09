Spaccio di marijuana e furto di un'impianto stereo da un'auto: due arresti a Giovinazzo

Due persone sono state arrestate in altrettanti servizi dei Carabinieri a Giovinazzo, nel corso di controlli sul territorio. In manette è finito un 25enne, sorpreso con 10 dosi di marijuana (per complessivi 30 grammi) pronte per essere spacciate nel centro storico del paese. In un'altra operazione, invece, i militari hanno sorpreso, sempre a Giovinazzo, un 29enne intento ad armeggiare all'interno di una macchina di sosta: il giovane era in procinto di portare via l'impianto stereo ma è stato notato da una pattuglia. Inutile il breve tentativo di fuga, stoppato dopo pochi istanti: il 29enne dovrà rispondere di furto aggravato.