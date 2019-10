Via gli pneumatici, le auto parcheggiate finiscono 'sospese' sui sassi: ladri in azione a Bari

Brutta sorpresa per i proprietari delle auto parcheggiate in via D'Agostino. Probabilmente approfittando del buio, ignoti hanno asportato le gomme da tre auto, facendole ritrovare appoggiate sulle pietre. A segnalarlo, con tanto di foto delle vetture prese di mira, è il consigliere Filippo Melchiorre, che chiede di prendere provvedimenti.

Melchiorre ha infatti inviato una nota al prefetto Marilisa Magno e al sindaco di Bari, Antonio Decaro, per chiedere maggiori controlli in zona.