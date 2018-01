Ruba barca a Cala Incina, bloccato dalla Guardia costiera

Ruba un 'gozzo' in legno ormeggiato nelle acque di Cala Incina, a Polignano, ma viene intercettato e bloccato dalla Guardia costiera.

Un uomo è stato denunciato a piede libero per il furto, avvenuto nella notte. All'alba la denuncia del custode dell'imbarcazione, dallo stesso utilizzata in comodato d’uso gratuito per conto di parenti residenti a Roma, ha messo in allerta le motovedette già in mare per attività di polizia marittima.

Il personale della Motovedetta CP 519 al Comando del C° 1^ cl. Domenico SCHENA, grazie alle informazioni ricevute ai fini della ricerca, ha così identificato in pochi minuti il gozzo grazie anche alle indicazioni sul colore dello scafo (giallo e rosso).

Avuta certezza che si trattasse della barca trafugata, la cui foto, immediatamente inviata alla sala operativa, è stata riconosciuta dal denunciante, la Motovedetta intimava al conducente della barca a remi di rientrare a “Cala Incina” dove nel frattempo erano sopraggiunti altri militari della Guardia Costiera, che provvedevano a recuperare il gozzo e identificare l’autore del furto denunciato a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria.