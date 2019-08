Furto nella notte alla libreria Laterza: ladri via con l'incasso

Si sono introdotti in libreria nella notte, forzando un ingresso secondario e puntando alla cassa. Nel mirino dei ladri la libreria Laterza di via Dante, in pieno centro.

I ladri sono riusciti ad impossessarsi del denaro lasciato in cassa la sera precedente - si tratterebbe di poche centinaia di euro - per poi dileguarsi senza lasciare traccia, né tentare di portar via altri oggetti o libri custoditi nel negozio.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri.