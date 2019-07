Condannato per rapina e lesioni a Matera, catturato 44enne nel Centro Permanenza rimpatri di Palese

La Polizia ha arrestato nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Bari un 44enne di origini nigeriane, eseguendo un ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Matera. L'uomo deve scontare una pena residua di 3 anni e 9 mesi di reclusione a seguito di una condanna per vari reati, tra cui rapina aggravata e lesioni dolose. Il 44enne era nel Cpr barese in attesa di espulsione.