Camion e attrezzature per la raccolta rifiuti rubati ad Alberobello: recuperati nelle campagne di Bitritto:

Rubati ad Alberobello, ritrovati nelle campagne Bitritto: sono stati rinvenuti poche ore dopo il furto i mezzi per la raccolta dei rifiuti portati via dal deposito della Tra.De.Co nella città dei Trulli. I Carabinieri della Compagnia di Modugno sono riusciti a recuperare i veicoli grazie al sistema satellitare installato su uno di essi dopo che uno dei responsabili dell'azienda aveva dato l'allarme. Alcuni ladri, nella notte, si erano introdotti nel capannone in cui erano custoditi anche attrezzi e macchinari, portando via, tra gli altri, 3 camion, un compattatore, attrezzature per il lavaggio delle strade, batterie e gasolio.