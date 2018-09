Svaligia deposito di capi d'abbigliamento per bambini con un'auto rubata: preso dopo inseguimento

Era entrato in un deposito rubando via 255 capi d'abbigliamento per bambini, ma è stato catturato dai Carabinieri: in manette è finito un 47enne. I militari, allertati da alcune guardie giurate, hanno bloccato il malvivente mentre cercava di fuggire a bordo di un'autovolume risultata rubata a Corato nel luglio scorso. All'interno del veicolo vi era la merce ancora imballata. Il valore della refurtiva ammonta a circa 15mila euro. L'uomo è stato quindi arrestato e la refurtiva interamente recuperata.