Tenta furto in un negozio a Bari, chiamata al 112 fa giungere sul posto i carabinieri: ladro bloccato in piena notte

Tenta il furto in piena notte in un negozio di dolci, ma una segnalazione al 112 e l'immediato intervento dei carabinieri fanno saltare i suoi piani. E' accaduto nei giorni scorsi in corso Sonnino, al quartiere Madonnella, dove i militari del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 31enne del quartiere Libertà per tentato furto aggravato.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, il giovane aveva già scassinato la saracinesca e si accingeva a forzare la porta a vetri per introdursi nell'attività commerciale utilizzando alcuni attrezzi da scasso di cui è stato trovato in possesso.