Furto nella notte in un negozio del centro: "Rubata merce esposta in vetrina per oltre 1000 euro"

I ladri approfittano del buio per rubare in un negozio, ma invece che puntare all'incasso usano il piede di porco per aprire una vetrina e rubare la merce esposta. È quanto avvenuto nella notte del 29 maggio in via Carulli, nel cuore del quartiere Madonnella. Ignoti hanno preso di mira l'esercizio commerciale 'L'intimo', sottraendo i vestiti per bambini, gli accessori - "realizzati a mano da noi" ricorda la titolare Vita Lomartire - e l'intimo di marca che la sera viene lasciato in esposizione.

Accortasi ieri mattina del furto, è subito andata alla polizia per denunciare la scomparsa della merce, "che ammonta a un valore di 1285 euro" spiega. I sospetti della polizia per il furto 'inusuale' è che la merce sia stata rubata per poi essere venduta nelle bancarelle abusive dei mercati cittadini. "Per fortuna che l'ingresso era bloccato da una pesante inferriata" commenta Lomartire - che ora, per evitare nuovi 'blitz' notturni, sarà costretta a svuotare ogni sera la vetrina dalla merce esposta.