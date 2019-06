Ruba l'incasso del negozio mentre il proprietario è via: in manette 45enne di Molfetta

Aveva tentato di derubare un negozio in via dei Garofani, a Terlizzi, mentre il proprietario si era allontanato per mangiare. È stato però scoperto dai carabinieri della locale Tenenza, che hanno poi arrestato un 45enne di Molfetta per furto aggravato. L'istituto di vigilanza privata che sorvegliava l'attività commerciale, ha infatti allertato i militari quando hanno visto l'uomo tentare di forzare la porta principale dell'attività commerciale.

I militari, notata la porta d’ingresso aperta, sono quindi entrati per un’ispezione dei locali, insieme alla guardia dell'istituto privato. Il 45enne, accortosi della presenza dei militari, ha cercato di allontanarsi ma è stato poi fermato ed arrestato. Dai successivi accertamenti, è emerso che lo stesso, originario di Molfetta e con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, con l'ausilio di alcuni arnesi da scasso, aveva forzato la porta d’ingresso del negozio e aveva rubato l'incasso della mattinata: 200 euro. Azione poi ricostruita grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

I Carabinieri hanno quindi acquisito la denuncia dal titolare del negozio, al quale è stata poi restituita l’intera somma recuperata. Gli arnesi da scasso, invece, sono stati sequestrati. L'uomo è ora agli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa di giudizio.