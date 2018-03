Con la borsa schermata, tenta furto in un negozio in centro: preso

Sorpreso mentre cercava di nascondere in una borsa schermata la merce rubata in un negozio di vi Abate Gimma, in pieno centro a Bari. Scoperto dal personae di servizio, e poi consegnato alla polizia, l'uomo - un cittadino georgiano di 45 anni - è stato denunciato a piede libero per furto aggravato.

La refurtiva, del valore di circa 85 euro, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.