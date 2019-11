Furto nella notte nella chiesa del Salvatore di Loseto: rubato un computer e il denaro delle offerte

Furto nella notte nella chiesa del Salvatore di Loseto. Ancora ignoti i responsabili che, approfittando del buio, hanno prima scavalcato la recinzione e poi scassinato il portone posteriore della struttura di via Raffaele Perrone, che permette di entrare sia negli uffici di segreteria del parroco, sia nella chiesa vera e propria.

Sul posto è intervenuta la polizia, che sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica del furto. Dai primi controlli a mancare sarebbero un computer e il denaro delle offerte. Non si riuscirebbe anche a trovare il calice utilizzato durante la messa per la comunione. Nel cercare oggetti preziosi, i ladri hanno messo completamente a soqquadro anche gli uffici di segreteria.

Notizia in aggiornamento: ultimo aggiornamento ore 10.57