Entra in casa dei parenti, ruba orologio e minaccia di morte un minore: nei guai giovane pregiudicato

Le Volanti della Polizia hanno denunciato a Bari un uomo per violazione di domicilio aggravata, rapina impropria aggravata, minacce gravi e danneggiamento aggravato: le pattuglie sono giunte, dopo una segnalazione, in zona Policlinico, da parte di alcuni cittadini. Un loro parente di 18 anni, pregiudicato, infatti, si era presentato e intrattenuto in casa contro la loro volonta, sottraendo un orologio al figlio 17enne.

Il minore aveva tentato di recuperarlo ma sarebbe stato spintonato e minacciati di morte. Il visitatore, inoltre, avrebbe anche danneggiato l'abitazione. Di lì la denuncia, in stato di libertà, per il 18enne dopo essere stato raggiunto dagli agenti nel suo appartamento.