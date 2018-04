Pizzicata a rubare vestiti in un negozio del centro Murattiano: arrestata 37enne

Ha provato ad uscire dal negozio senza pagare i diversi capi di abbigliamento che aveva nascosto al momento dell'arrivo in cassa, ma è stata notata e arrestata dai Carabinieri: in manette è così finita una 37enne originaria di Carbonara, sorpresa con la refurtiva nel punto vendita Oviesse di via Abate Gimma. I capi, del valore complessivo di circa 100 euro, sono stati restituiti all'attività mentre la donna è finita agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.