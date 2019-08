Ladri ancora in azione sulla spiaggia di Pane e Pomodoro: rubata borsa a turista slovacco

Ennesimo furto a danno dei turisti nella spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari: questa volta a farne le spese, un viaggiatore slovacco, derubato della borsa mentre era in acqua per un bagno. L'episodio si è verificato attorno alle 13. Il turista ha denunciato l'accaduto ai Carabinieri. Successivamente, dopo alcune ricerche, è riuscito a recuperare lo zaino, il cellulare e alcuni effetti personali gettati tra le siepi del giardino Baden-Powell. Nessuna traccia, però, del portafogli.

Modalità d'azione rapida per poi dileguarsi nelle aree isolate circostanti, per un copione che negli ultimi giorni si è ripetuto fin troppe volte: sono praticamente quotidiane le denunce alle Forze dell'Ordine per furti avvenuti a Pane e Pomodoro, Torre Quetta e Torre a Mare. In questi casi, il consiglio è sempre quello: non lasciare mai incustoditi zaini e borse, neanche quando la tentazione di un bagno è troppo forte.