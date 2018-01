Beccati nell'ex Carrefour a rubare pannelli zincati: denunciati

I poliziotti della Squadra Volante hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di tentato furto in concorso e possesso di arnesi atti allo scasso, un 25enne ed un 23enne, entrambi di origine romena.

I due sono stati sorpresi mentre, dopo essersi introdotti all’interno della struttura che in passato ospitava il Centro Commerciale Carrefour, tentavano di asportare dei pannelli zincati posti a protezione dei condotti di areazione.

A seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di due paia di guanti da lavoro, un cacciavite, un piede di porco ed un cellulare Samsung, debitamente sequestrati.