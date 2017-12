Pasticceria derubata a Carbonara, i proprietari: "Non possiamo vendere panettoni"

Subiscono l'ennesimo furto e, di conseguenza, sono costretti non vedere panettoni e pandori il 31 dicembre. Succede a Carbonara, dove i titolari di una pasticceria hanno annunciato su Facebook di non poter più offrire alla clientela le specialità dolciarie nel giorno di festa - come precedentemente annunciato sui social - a causa della visita indesiderata dei ladri.

Non si attendono però alla malavita: "Avremo comunque a disposizione - scrivono - tronchetti freschi, tronchetti semifreddo, pasticceria fresca e pasticceria secca. Vi aspettiamo domenica 31 dalle 8:00 alle 16:00 e lunedì 1 dalle 9:00 alle 13:30".