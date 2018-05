Nella notte spariscono i pc a Scienze politiche, al vaglio le immagini della videosorveglianza

A lezione senza i computer, 'spariti' improvvisamente dalle aule. Sembrerebbe sia stato un raid vandalico notturno quello che ha portato ignoti a rimuovere quattro pc nel Dipartimento di Scienze Politiche di Bari. Ignoti avrebbero approfittato del buio per entrare indisturbati nell'edificio in piazza Cesare Battisti e sdradicare schermi e desktop utilizzati dai docenti durante le lezioni nelle aule al piano terra.

Al rientro in mattinata personale e studenti si sono accorti subito del gesto, notando che degli schermi rimanevano soltanto i supporti, legati al tavolo con un filo di ferro. "Non sappiamo ancora nulla sulla dinamica del furto - racconta Dario, uno degli iscritti di Giurisprudenza - La situazione è stata denunciata ai carabinieri, che hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza".

La speranza a questo punto è che i video possano far luce sulla dinamica del furto e sull'identità dei responsabili. Non si tratta del primo evento negativo che riguarda il dipartimento: nel 2015 si allagarono i corridoi per una perdita nel bagno.