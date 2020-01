Si erano introdotti in una pizzeria in centro per rubare: arrestati due pregiudicati

Finiscono in manette due pregiudicati baresi, di 22 e 31 anni, accusati di furto. L'episodio è avvenuto nella notte in via Crisanzio: alle 4 è scattato l'allarme in una pizzeria; all'arrivo degli equipaggi della Squadra Volante, due persone sono state viste fuggire con in mano due borse. Una volta fermati, si è scoperto che erano due borse piene di prodotti asportati all'interno della pizzeria, in cui si erano introdotti forzando la porta di accesso.

Poco distante, parcheggiata in doppia fila e pronta a partire, c'era la vettura. Non è ancora chiaro se sia provento di un furto. La refurtiva, per un valore di circa 1.000 euro, è stata restituita al legittimo proprietario.