VIDEO | Smontano portone e fuggono, ma nel palazzo c'è la videosorveglianza: ladri incastrati dalle telecamere

I carabinieri del Nucleo Radiomobile, allertati da una segnalazione, li hanno intercettati in strada Santa Caterina, a bordo di un motocarro su cui trasportavano due portoni. Nulla di particolarmente inconsueto, se non fosse per il fatto che i due portoni erano stati in realtà smontati e rubati poco prima in due condomini di via Poli e via Cassano, al quartiere Picone. In manette, con l'accusa di furto aggravato in corcorso, sono finiti un 47enne del San Paolo e un 37enne di Bari vecchia. Secondo gli investigatori, la refurtiva sarebbe stata con ogni probabilità rivenduta a qualche 'committente' non ancora individuato. Determinante è stata sia la collaborazione dei cittadini, che hanno subito segnalato il furto al 112, sia la presenza della videosorveglianza in uno dei due palazzi coinvolti: le telecamere, infatti, hanno ripreso le fasi dello smontaggio e del furto di uno dei due portoni. Ecco il video diffuso dai carabinieri